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Орбан виступив проти переговорів ЄС з Україною про вступ

Орбан виступив проти переговорів ЄС з Україною про вступ

Європейський Союз не повинен починати переговори про членство з Україною, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі державного радіо в п'ятницю, 10 листопада, передає Reuters.

Політик наголосив, що це "чітка позиція" Угорщини з цього питання.

"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини", - заявив Орбан, додавши, що Брюссель "винен Угорщині гроші". Йдеться про суперечку з Брюсселем щодо мільярдів євро від ЄС, призупинених для виплат Угорщині через недотримання Будапештом демократичних стандартів. Водночас Орбан наголосив, що ця суперечка не може бути жодним чином пов’язана з підтримкою Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17961

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