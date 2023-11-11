Орбан виступив проти переговорів ЄС з Україною про вступ

Європейський Союз не повинен починати переговори про членство з Україною, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі державного радіо в п'ятницю, 10 листопада, передає Reuters.

Політик наголосив, що це "чітка позиція" Угорщини з цього питання.

"Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини", - заявив Орбан, додавши, що Брюссель "винен Угорщині гроші". Йдеться про суперечку з Брюсселем щодо мільярдів євро від ЄС, призупинених для виплат Угорщині через недотримання Будапештом демократичних стандартів. Водночас Орбан наголосив, що ця суперечка не може бути жодним чином пов’язана з підтримкою Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17961

Новости портала «Весь Харьков»