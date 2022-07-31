Осмысление разгрома

Сумеречные времена провальной "спецоперации" порождают острую потребность в духоподъемных активностях для "глубинного народа". В кругах российских фашиствующих евразийцев протекает дискуссия, как продать неблагоприятный исход вторжения в Украину различным сегментам пока ещё думающей частицы общества. Поиск аргументации идёт сразу по четырем направлениям. Истолкование "СВО" с позиций "либералов", "патриотов", "геополитиков" и "философов". Задача не тривиальная, ведь люди с экономическим образом мышления, или в понимании идеологов рашизма – "шестая колонна" Запада, требуют свести дебит с кредитом. Как и любое мероприятие, "спецоперация" имела свой ресурс, и по факту от нее должна быть некая экономическая отдача. Пока в условиях тяжких санкций, замораживания активов и оттока капитала в размере более, чем 243 млрд.$, положение дел в РФ именуют "путинской порухой".

Каким нужно быть закомплексованным ничтожеством, чтобы так опустить свой народ? Дальше – только превращение в КНДР, консервация нищеты и изоляции на десятилетия. Вряд-ли процесс будет долгим, ведь стареющий кремлевский альфа-самец не обладает кровными наследниками. Но россиян готовят "жрать траву" во имя дутого величия.

Не устраивает путинское управление вторжением и ура-патриотов. Вождя каждый день с ног до головы поливает дерьмом агент ФСБ Гиркин-Стрелков. Пока "новоросс" ещё не упал до уровня фашиста Скурлатова, но его сопливое скуление напрягает чем дальше, тем больше. Конечно, вряд-ли на хрюканину обращают внимание, ведь в народе диванные клоуны не шибко котируются.

В тупике и "геополитики", которые не могут объяснить обывателю, привела ли "спецоперация" к уменьшению внешнеполитических угроз, либо же наоборот, "великий тактик" нахимичил какую-то дичь? НАТО становится больше, сильнее и ближе, а российская армия самую боеспособную свою часть извела в Украине. Партия в геополитические шахматы стала цугцвангом для Путина. "Царь" голый, и скоро его срамота станет заметна последнему идиоту. Самое слабое и узкое место Кремля – отсутствие какого-либо альтернативного проекта. Путинизм построен только на антиукраинстве, и его угасание второго приведёт к смерти первого.

Наконец, с точки зрения философии, в войне против Украины присутствует исключительно разрушительное начало. Никаких примеров воинской доблести интервенты не проявили. Как вообще это понятие может быть уместным в привязке к военным преступлениям? Миф на руинах Мариуполя или других городов-жертв российской агрессии выстроить нельзя. Путин все настырнее лезет в чужие дела, а Россия с каждым часом глубже и глубже исчезает в лабиринтах варварства.

Культ средневекового мракобесия ширится. Взять хотя бы фестиваль, спонсируемый черносотенным террористом Малофеевым, под названием "Гуляй-город". В названии действа использован символ осадной полевой войны образца XVI века. Холуи свиноподобного спонсора пресловутого "русского мира" не просто так реконструируют битву на Молодях, из периода провальной для царя Ивана Грозного Ливонской войны. В целом данное сражение в российской историографии рассматривалось, как второстепенное, эпизод противостояния Московии с могущественным в то время Крымским ханством. Ни в царские времена, ни в СССР, ни в ельцинской России данной битве особого внимания не уделялось. И только в путинское безвременье историко-пропагандисты решили раскрутить из нее событие большого геополитического масштаба. Так сказать, смотрите: царево войско не только может проигрывать в Ливонии, но и с ханским войском, которое в сотнях километров от своих территорий, способно воевать на равных. Параллели очевидны. Дожили до прямой военной угрозе Москве!

Итак, потерпев комплексный разгром, Кремль приучает россиян к затяжной нежизни по-средневековому. Сумрак любим "царем"-неудачником, ибо в нем он все ещё грозен.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/692

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