Основу майбутньої системи грошового забезпечення сержантів визначатиме військове звання, а не посада

Про це кореспонденту АрміяInform повідомив головний сержант Збройних Сил України — начальник Управління по роботі з сержантським складом ЗСУ головний майстер-сержант Олександр Косинський.

«Людина, яка перебуває за ієрархією на вищій посаді, гарантовано буде й за військовим званням вище за свого підлеглого»

− Одне з питань, над яким ми ще продовжуємо працювати і перебуваємо на початковому етапі, − це створення принципово нової, прозорої та дієвої системи управління кар’єрою військовослужбовців рядового і сержантського складу. У країнах НАТО такий менеджмент ведеться на основі ієрархії військових звань, а не посад, як у нас. Управління кар’єрою за військовими званнями є більш ефективним. В Альянсі не може так бути, щоб, наприклад, молодший сержант став на посаду головного сержанта роти і командував головними сержантами взводів у званнях старших сержантів, тільки тому що в нього вища посада, − розповів головний сержант ЗСУ.

За його словами, управління кар’єрою за військовими званнями має інші принципи:

− Наприклад, молодший сержант може займати тільки посаду молодшого сержанта. І є певні вимоги для отримання ним наступного звання «сержант» − маєш відслужити певний термін у попередньому званні: у країнах Альянсу це біля трьох років. Але навіть якщо мине три роки, це ще не означає, що ти автоматично отримаєш наступне звання. Сержантському званню треба відповідати. Чим вище звання, тим вище має бути рівень професійної компетенції, військової освіти, досвіду, морально-ділових якостей тощо. У збройних силах держав Альянсу за визначений період потрібно пройти курси професійної підготовки, здобути відповідну освіту, набути досвід виконання обов’язків за попереднім військовим званням, зокрема, бажано бойовий (досвід. — Ред.), а під час щорічного оцінювання здобути один із найвищих рейтингів. Тобто бути одним із найкращих. Адже відповідність стандартам є обов’язковою для підвищення у сержантському званні.

Олександр Косинський наголосив, що тільки тоді, коли цей молодший сержант, маючи усі визначені показники своєї професійної компетенції, вислужить визначений термін, і у його підрозділі або в інших частинах буде вакантне військове звання сержанта, він потрапить до переліку кандидатів.

− Таких кандидатів зазвичай декілька. Професійні сержанти постійно проявляють високу мотивацію та працюють над собою, щоб потрапити до складу першочергових претендентів на вище звання. І незалежна кваліфікаційна комісія визначить найкращого з них, кому і присвоять звання сержанта. Отримавши чергове звання, сержант ще тимчасово залишатиметься на посаді молодшого сержанта, але грошове забезпечення отримуватиме вже як сержант. А за цей час відповідні кадрові органи запропонують йому декілька вакантних посад, що відповідають званню сержанта і пропонуватимуть йому — серед них сержант може обрати ту посаду, яка йому буде здаватися найбільш перспективною, з урахуванням подальших кар’єрних можливостей, і буде призначений на нове місце служби. Що надасть ця система? Людина, яка перебуває за ієрархією на вищій посаді — завжди буде вище за військовим званням того, хто їй підпорядковується. Це є логічно побудованою військовою ієрархією у сержантському корпусі, − зауважив головний сержант ЗСУ.

Він додав, що система кадрового менеджменту дозволить найкращим сержантам швидше будувати свою професійну кар’єру:

− Система буде справедливою, прозорою, конкурсною − кожен окремий військовослужбовець зможе розуміти свою мапу кар’єрного зростання на роки вперед і розуміти перспективи. Це також дозволить подолати ситуацію, яку ми маємо нині. Є випадки, коли військовий на посаді солдата ще не встиг необхідного досвіду здобути та оволодіти своєю військовою спеціальністю на експертному рівні, а його вже на посаду командира відділення призначили. Або ж на посаді командира відділення людина ще суть роботи не зрозуміла, не набула спроможність управляти особовим складом на ефективному рівні, а її вже на посаду головного сержанта взводу призначили, а іноді й без необхідних курсів підготовки.

На думку головного майстер-сержанта, майбутня система управління персоналом надасть можливість покращити якість укомплектування посад сержантського складу. Це дозволить підвищити ефективність виконання підрозділами завдань за призначенням, забезпечити збереження життя і здоров’я особового складу.

«Система, яку ми впроваджуватимемо, передбачає суттєву різницю у рівнях грошового забезпечення між військовими званнями»

Олександр Косинський підкреслив, що і кадрові менеджери зможуть прораховувати, планувати і управляти кар’єрою військовослужбовців.

− Система управління військовою кар’єрою передбачатиме горизонтальне переміщення військовослужбовців з метою набуття ними іншого досвіду. Наприклад, головний сержант взводу у званні старшого сержанта може бути переміщений на посаду інструктора в навчальному центрі або на посаду штабного сержанта у штабі бригади. Аби принести туди свій бойовий та оперативний досвід і підвищити власну методичну майстерність з підготовки особового складу, або отримати штабні навички роботи. Наразі робоча група при Міністерстві оборони створена і ведеться робота — ми відпрацювали каталог посад за ієрархією військових звань, паспорти посад. Усе йде до того, що з 2023 року почнеться перехід на цю систему. Але є об’єктивні та суб’єктивні труднощі, які треба подолати. Взагалі не так просто все реалізувати… Особливо під час війни та нестабільної фінансової ситуації в державі. Але головне − рухатися вперед. Вдосконалення системи грошового забезпечення, яка має так само відповідати новій системі кадрового менеджменту, є одним із ключових складових досягнення успіху, − зауважив начальник Управління по роботі з сержантським складом ЗСУ.

Він пояснив − щоб у Збройних Силах України впровадити нову систему грошового забезпечення (яка буде основана на базовій ставці за військовими званнями),працюють не тільки в Міноборони, а і в Міністерстві економічного розвитку.

− Нова система передбачатиме, щоб, приміром, старший сержант, незалежно від його посади, мав однакову базову ставку грошового забезпечення за військовими званнями. Ставка становитиме 70% усієї суми грошового забезпечення на місяць. До звання додаватиметься вислуга. Той, хто має більшу вислугу у званні, матиме більшу базову ставку. Інші 30% грошового забезпечення становитимуть так звані бонуси — за стрибки з парашутом, водолазні спуски тощо, − повідомив головний сержант ЗСУ.

Він розповів, що така система грошового забезпечення діє у збройних силах країн-членів НАТО, є доволі простою, прозорою і розміщена у відкритому доступі, коли кожен може моніторити розмір свого грошового забезпечення.

− Система, яку ми впроваджуватимемо у нас, передбачає суттєву різницю грошового забезпечення між граничними військовим званнями: не 100-200 гривень, як це є нині між посадовими окладами, а від однієї тисячі гривень та понад. Тобто отримання нового військового звання буде мати більш дієві матеріальні мотиваційні чинники. Так само ми працюємо й над тим, щоб рівень грошового забезпечення за окремими сержантськими званнями перетинався із рівнем грошового забезпечення офіцерів. Нині так відбувається відносно посадових окладів. І важливо зберегти цей принцип у новій системі грошового забезпечення, − підбив підсумок головний сержант Збройних Сил України — начальник Управління по роботі з сержантським складом ЗСУ головний майстер-сержант Олександр Косинський.

Источник: armyinform.com.ua

Автор: Євген Проворний, кореспондент АрміяInform

Фото Світлана Кирган

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