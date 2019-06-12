Освобождение журналиста «Медузы» в России: всплыла скандальная деталь

Муратов рассказал, как принималось решение об освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал, кем и как принималось решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Об этом он рассказал изданию The Bell, передает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Муратов был одним из участников переговоров с чиновниками о судьбе журналиста.

По его словам, еще до состоявшегося 8 июня заседания суда об избрании меры пресечения он и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов встретились с заместителями мэра Москвы Сергея Собянина Натальей Сергуниной и Александром Горбенко. На встрече присутствовал начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов.

«Мы долго задавали вопросы, и после этого сторонам стало понятно, что аргументы обвинения страшно шаткие», – вспоминает Муратов, — Именно на этой встрече «родилась идея» о необходимости освободить Голунова хотя бы под домашний арест. Адвокаты подали соответствующее ходатайство, и суд, приняв аргументы, вынес правильное решение: «Ивана, с его состоянием здоровья и с учетом ситуации, не поместили под стражу».

Если бы Голунова арестовали, то неизвестно, что могло бы с ним произойти в СИЗО. Неясно, имеют ли заказчики этого дела какое-либо влияние на изоляторы временного содержания, отметил Муратов.

Дальнейшее обсуждение, по словам Муратова, произошло уже в понедельник. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила в подробностях о сложившейся ситуации президенту Владимиру Путину.

«Политическое руководство страны приняло правильное решение», – заключил Муратов.

По его мнению, фактически решение было принято еще накануне. Ждали только результатов экспертизы ДНК, чтобы на законных основаниях освободить Голунова. Результаты были обнародованы днем 11 июня – на обнаруженных в квартире журналиста наркотиках, следов Голунова не оказалось.

Председатель совета директоров «Новой газеты» считает, что положительное влияние на ситуацию оказало письмо с требованием освободить журналиста и готовность тысяч людей выйти на марш в его поддержку 12 июня.

Напомним, сегодня, 11 июня, журналиста издания Meduza Ивана Голунова официально освободили из-под домашнего ареста.

Ивана Голунова задержали в четверг, 6 июня. Тогда у него якобы нашли наркотики, сам журналист утверждает, что вещества подбросили. Позже полицейские распространили фотографии с пакетами с неизвестным веществом, якобы сделанные дома у Голунова, но затем признали, что изображения были сфальсифицированы.

Источник: narodna-pravda.ua

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