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Отже, Верховна Рада підтримала у першому читанні відновлення електронного декларування
За - 299 депутатів.
Ми проаналізували цей законопроєкт. Бачимо як плюси, так і "дірки". Зокрема, від суспільства можуть приховати "доброчинців", які дарують чи за безцінь продають посадовцям дорогу нерухомість чи елітні авто.
Сподіваємось, ці норми удосконалять до другого читання. І в підсумку суспільство побачить декларації посадовців у тому ж вигляді, що й до початку вторгнення.
Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2430
Темы: декларація, рада, україна