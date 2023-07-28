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Отже, Верховна Рада підтримала у першому читанні відновлення електронного декларування

Отже, Верховна Рада підтримала у першому читанні відновлення електронного декларування

За - 299 депутатів.

Ми проаналізували цей законопроєкт. Бачимо як плюси, так і "дірки". Зокрема, від суспільства можуть приховати "доброчинців", які дарують чи за безцінь продають посадовцям дорогу нерухомість чи елітні авто.

Сподіваємось, ці норми удосконалять до другого читання. І в підсумку суспільство побачить декларації посадовців у тому ж вигляді, що й до початку вторгнення.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2430

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