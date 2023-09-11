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Откуда у россии новые танки?

Откуда у россии новые танки?

Люблю такие моменты.

Описывая производство танков в россии я всегда акцентировать внимание на том, что сейчас там отсутствует производство с нуля.

Танки Т-72 и Т-80 с нуля не производятся с 1998. Танки Т-90 с 2011.

Разного рода "эксперты" из-за паребрика мне парировали.

Нет производства? А откуда же новые танки?

Но в том-то и дело, что всё то, что мы видим, это не "новые", собранные с нуля, а модернизированные старые, бывшие в строю, либо снятые с хранения машины.

И вот, внезапно!

Генеральный директор "Уралвагонзавода", Александр Потапов, заявил, что УВЗ возобновит производство танков Т-80 с нуля!

Замечу, что производство будет не совсем на УВЗ, а на Омсктрансмаше, который является сейчас филиалом УВЗ, превратившись в банальную рембазу.

Но, как я ранее и писал, восстановление производства с нуля, даже на материнском предприятии, это не процесс по щелчку пальцев. Более того, за прошедшие 25 лет утеряны многие производственные цепочки, линии производства.

Например...

Для производства с нуля, нового танка Т-72 необходимо применять 6,5 тыс пресс-форм. Больше половины из них утеряны, либо переплавлены. В производстве одного танка Т-72 используется около 20 тыс инструментов, части из которых на производстве, того же УВЗ - нет.

А УВЗ это монополия, поглотившая всё танкостроение в россии и даже здесь производство самого массового Т-72 - это имитация, а вы про Т-80.

Прекрасная новость, как мне кажется. Расставляет все точки над "ї".

Люблю такие моменты. Когда пропагандисты в экстазе вскрывают свои же проблемы.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20068

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