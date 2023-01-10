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Отношения НАТО с рф будут напряженными и после войны в Украине

Отношения НАТО с рф будут напряженными и после войны в Украине

Отношения НАТО и российской федерации останутся напряженными даже после окончания войны в Украине, так как ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда, и это нужно признать. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг

«Режим в Москве хочет другой Европы. Он хочет контролировать соседние страны и видит в демократии и свободе угрозу. Это ставит россию в состояние постоянной конфронтации с Западом. Поэтому даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с россией останутся», — сказал Столтенберг на конференции по безопасности в Селене.

По словам генсека НАТО, победа президента рф путина в войне против Украины опасна для всего Североатлантического Альянса.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11596

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