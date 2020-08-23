Пенсии и соцвыплаты предлагают рассчитывать по-новому

Федерация профсоюзов Украины обнародовала законопроект, предусматривающий изменение модели расчета пенсий, соцвыплат и штрафов. Предлагается с 1 июля 2021 года при расчете основных ежемесячных соцвыплат использовать не прожиточный минимум, а так называемую базовую величину для соцвыплат.

При расчете штрафов и административных взысканий с 1 июля 2021 года предлагается использовать вместо прожиточного минимума так называемую базовую величину для денежных платежей и взысканий. ОБ этом говорится в тексте законопроекта, размещенном на сайте ФПУ, пишет Liga.net.

В чем суть законопроекта

Размер базовой величины для соцвыплат, а также базовой величины для денежных платежей и взысканий с 1 июля 2021 года предлагается установить на уровне 2100 грн.

С 2022 года базовую величину планируют увеличивать ежегодно с учетом уровня инфляции. При этом данный показатель будет ежегодно указываться в законе о госбюджете на соответствующий год.

В Федерации профсоюзов не сообщают, кто является разработчиком законопроекта и зарегистрирован ли он в Верховной Раде. При этом подписан документ гендиректором директората развития соцстрахования и пенсионного обеспечения Министерства социальной политики Валентиной Кудин.

Когда будет использоваться базовая величина

Проект закона предусматривает, что прожиточный минимум будет ограниченно использоваться при расчете соцвыплат. Он останется базой для расчета лишь основных социальных гарантий. Речь идет о минимальной зарплате, минимальной пенсии по возрасту и о других видах соцпомощи, которая является основным источником доходов.

В то же время при расчете размера так называемых неосновных соцвыплат будет использоваться базовая величина. Это касается надбавок, повышений, другой государственной соцпомощи, дополнительной пенсии, пенсии за особые заслуги и так далее.

Таким образом, размер неосновных соцвыплат не будет меняться в случае повышения прожиточного минимума.

На что влияет прожиточный минимум

Сейчас от размера прожиточного минимума зависят как основные, так и неосновные соцвыплаты, а также целый ряд показателей. Это помощь по безработице, пенсия по возрасту, индексация части зарплаты (в пределах прожиточного минимума), алименты, помощь на детей.

С 1 июля 2020 года прожиточный минимум в Украине был повышен. Его общий показатель составил 2 118 грн, для детей в возрасте до 6 лет – 1 859 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 318 грн, для трудоспособных лиц – 2 197 грн, для лиц утративших трудоспособность – 1 712 грн.

Напомним, в связи с повышением прожиточного минимума с 1 июля максимальное пособие по безработице равняется 8788 грн в месяц. Размер минимальной помощи остался без изменений – для лиц, которые получают пособие без учета страхового стража и заработной платы, он составляет тысячу гривен.

Минимальный размер пенсии по возрасту при наличии необходимого страхового стажа (у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет) устанавливается на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В связи с изменением этого показателя с 1 июля размер минимальной пенсии – 1712 грн.

Заработная плата индексируется в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а значит с 1 июля индексируется только часть зарплаты в рамках 2197 грн. Все, что выше этой суммы, индексации не подлежит.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, устанавливается в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. С 1 июля помощь на детей до шести лет равняется 3718 грн, а на детей от шести до 18 лет – 4636 грн.

Минимальный размер алиментов составляет 50% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста. Соответственно, с 1 июля минимальный размер алиментов на детей до шести лет составляет 929,5 грн, а на детей от шести до 18 лет – 1159 грн.

Помощь на детей одиноким матерям государство предоставляет в размере, который равняется разнице между 100% прожиточного минимума на детей соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи из расчета на одного человека за предыдущие шесть месяцев. В частности, с 1 июля помощь начисляется: на ребенка до шести лет, если среднемесячный доход на человека в семье за последние полгода был меньше 1859 грн; на ребенка с шести до 18 лет, если такой доход был меньше 2318 грн.

Прожиточный минимум повысят?

В начале августа стало известно о том, что в Верховной Раде предлагают существенно повысить прожиточный минимум. Вскоре будет зарегистрирован законопроект, предусматривающий существенное повышение прожиточного минимума, говорят в комитете ВР по вопросам соцполитики.

– Подан законопроект №3302 и готовится к подаче еще один большой законопроект, – сообщила глава комитета Галина Третьякова. – Он касается в первую очередь размера прожиточного минимума. Во время парламентских слушаний мы определили, что прожиточный минимум, который сейчас используется и для назначения пенсий, и для любых социальных выплат, занижен более чем в два раза.

Анонсированный «большой законопроект» о прожиточном минимуме, который пока не зарегистрирован в парламенте, должен решить проблему, которая возникла ранее, когда прожиточный минимум искусственно занизили.

В готовящемся законопроекте может быть предусмотрено не только повышение размера прожиточного минимума, но и освобождение от налогообложения части зарплаты на сумму, равную размеру прожиточного минимума.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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