Передача США Україні тактичних ракет ATACMS може схилити Берлін до постачання Києву далекобійних ракет Taurus, пише The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що Берлін неодноразово наголошував, що воліє "слідувати за Вашингтоном" у постачанні Києву нових типів озброєнь. WSJ зазначає, що важливість крилатих ракет для України зросла з того часу, як їх постачання з Великобританії та Франції стали скорочуватися.

Зазначимо, що поки що офіційно США про постачання ATACMS Україні не заявляли, але низка закордонних ЗМІ пишуть, що рішення вже ухвалено.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/39810

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