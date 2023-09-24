Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:11
Просмотров: 49

Передача США Україні тактичних ракет ATACMS може схилити Берлін до постачання Києву далекобійних ракет Taurus

Передача США Україні тактичних ракет ATACMS може схилити Берлін до постачання Києву далекобійних ракет Taurus

Передача США Україні тактичних ракет ATACMS може схилити Берлін до постачання Києву далекобійних ракет Taurus, пише The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що Берлін неодноразово наголошував, що воліє "слідувати за Вашингтоном" у постачанні Києву нових типів озброєнь. WSJ зазначає, що важливість крилатих ракет для України зросла з того часу, як їх постачання з Великобританії та Франції стали скорочуватися.

Зазначимо, що поки що офіційно США про постачання ATACMS Україні не заявляли, але низка закордонних ЗМІ пишуть, що рішення вже ухвалено.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/39810

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Французький митець відтворив у фото картину українського художника Іллі Рєпіна "Запорожці пишуть листа турецькому султанові"
Сегодня 06:32    4
Російські хакери полюють в Україні за розслідуваннями воєнних злочинів
Сегодня 06:21    41
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    56
Оперативна інформація станом на 18.00 23.09.2023 щодо російського вторгнення
23.09.2023 18:54    151
Чехія веде переговори зі Швецією щодо навчання українських пілотів на винищувачах Gripen
23.09.2023 10:19    182
Зерновая блокада рушится
23.09.2023 09:52    181
Партнери виділили для України майже 238 мільярдів євро
23.09.2023 09:40    155
Характеристики ракети ATACMS, яку США передадуть Україні
23.09.2023 09:27    205
Актуальні події 18 - 22 вересня 2023 року від САП
23.09.2023 09:14    161
Далі – більше: кремлівська машина терору втрачає гегемонію на Південному Кавказі
23.09.2023 09:01    192
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 