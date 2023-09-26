Передача Україні ракет ATACMS – чергова перемога української дипломатії

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Президент США Джо Байден заявив, що готовий надати Україні невелику кількість ракет ATACMS.

▶️ Наші дипломати вже тривалий час працюють над питанням надання Україні далекобійних ракет, передусім ATACMS, тому це, безперечно, важливий здобуток.

▶️ Далекобійні ракети ATACMS дуже важливі для подальшої воєнної кампанії України, адже ворог відвів свої командні пункти, склади та інші цілі в тил, на відстань, недосяжну для ракет HIMARS.

▶️ Завдяки ATACMS можна буде більш ефективно вражати цілі в окупованому Криму, не наражаючи на небезпеку пілотів, які несуть Storm Shadow та Scalp, заходячи в зону ураження ворожої ППО.

▶️ Досвід показує, що оголошені США наміри передати Україні невелику кількість ракет ATACMS – це лише початок. Переконані, що невдовзі обсяги вдасться збільшити.

▶️ Передача США ATACMS сприятиме прийняттю аналогічного рішення також і Німеччиною, яка наразі вагається щодо надання ракет Taurus.

Джерело: https://t.me/spravdi/33595

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