Перерахунок пенсій: у березні виплати зростуть щонайменше на 14%

За попередніми розрахунками індексація пенсій у березні становитиме щонайменше 14%.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв’ю ЕП.

Він пояснив, як відбувається індексація пенсій. Спершу показник середньої зарплати, який враховується для обчислення пенсії, збільшується на коефіцієнт відповідно до 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік.

До цього, він збільшується на коефіцієнт відповідно до 50% зростання середньої зарплати за три календарні роки, що передують року, у якому проводиться перерахунок.

За попередніми даними Мінсоцполітики, коефіцієнт для перерахунку пенсій становитиме не менше 14% у березні 2022 року.

Нагадуємо:

На засіданні 15 вересня Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо виплат особам віком від 70 до 75 років доплат до пенсії у розмірі до 300 грн з 1 жовтня 2022 року.

З 1 грудня 2021 року відбудеться перерахунок пенсії з двох підстав - збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (до 1934 грн) та зростання "мінімалки" (до 6500 грн).

Источник: epravda.com.ua

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