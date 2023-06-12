Перлы русских пропагандистов

▶️ "Член Союза писателей России" Максим Воробьёв:

Мы идём не завоевывать, а освобождать народы Европы и Америки от либерального фашизма! Идем пока до Варшавы и Берлина. Но ни о каком походе на Запад не может быть речи, пока внутри России не будет уничтожена пятая колонна.

▶️ Агентство аналитической информации «Русь Православная»:

Подрыв дамбы совершили Соединенные Штаты ради убийства русских, украинцев и даже европейцев.

▶️ "Иерей" Ростислав Икрамов:

Мы придумали мобильный храм, умещающийся в рюкзаке. Храм может наступать вместе с нашими солдатами в зоне СВО, и даже в каком-то смысле ходить с ними в атаку.

▶️ "Председатель Русского Собрания" Анатолий Степанов:

А когда расти начнёт наша страна, к ним присоединятся: русские абхазского, грузинского, армянского, молдаванского, казахского и т.д. происхождения. Ну и конечно, русские-белорусы, русские-украинцы.

▶️ "Военный эксперт" Александр Артамонов:

Разрушение Каховской гидроэлектростанции открывает новую страницу в борьбе за освобождение Украины от нацистов. Упавший Днепрогэс смоет линии обороны ВСУ. Россия задумается над такой возможностью после того, как Украина дала карт-бланш.

▶️ "Политолог" Ростислав Ищенко:

Российская армия будет брать дом за домом до полного освобождения Харькова. Если Бахмут брали за два месяца активной фазы, не считая предшествующие, Харьков тогда полгода будут брать.

▶️ "Политолог" Яков Кедми:

Финны затоскуют по Сталину! Финны всеми своими действиями готовят себе результат, который уже получали в 45-м. Финляндия лишь частично заплатила за участие во Второй мировой войне. Сейчас она заплатит в разы больше!

▶️ "Председатель «Руси Триединой»" Сергей Моисеев:

Важно осознавать, что сегодняшними драматическими событиями Господь выводит Россию из мирового Содома, очищает огнем и водой!

События в Новороссии помогают всему русскому народу войти в духовную очевидность и исполниться мужества.

▶️ "Экономист" Михаил Хазин:

Владимир Путин загнал Запад в тупик.

▶️ "Протоиерей" Андрей Ткачев:

Линия духовного фронта очерчена, ибо ясно видно чертей и порабощенных чертями.

Кто в России сегодня либерально молчит (они ведь не просто молчат, а либерально молчат), тот в Украине бы точно предательски разговорился.

▶️ "Священник и актер" Иоанн Охлобыстин:

Нашему народу выпало собирать новый мир воедино из старого, расколотого противоестественными для человека пороками. Русский мир - последний бастион человечности!

▶️ "Депутат и генерал" Картаполов:

рассылка о повестках по СМС нужна для удобства граждан.

▶️ "Депутат Госдумы РФ" Евгений Федоров:

Россия должна освободить Германию от американской армии. И тем самым мы получим на свою сторону немецкое общество, которое ненавидит оккупантов. Почему это не использовать?

▶️ "Начальник Штаба Войсковой Православной Миссии" Борис Галенин:

У России нет никаких границ. Граница России не заканчивается нигде! Мы барьер на пути продвижения полчищ сатаны. Так что судьба наша трагична, но высока!

▶️ "Протодиакон" Владимир Василик:

За матерную ругань пора вводить уголовное наказание. В школах пора вводить физическое наказание. Необязательно порка, но, по крайней мере, приседания и отжимания для непослушных. Иначе наши школьники останутся полуграмотными.

▶️ "Политолог" Игорь Пшеничников:

Известные представители либерального истеблишмента являются членами сатанинских сект и участвуют в квазирелигиозных обрядах, предусматривающих человеческие жертвоприношения, и прежде всего приношение в жертву малолетних детей.

▶️ "Политолог" Роман Носиков:

А развязали войну писатели Быков и Юзефович. Все как один наперегонки творили и ваяли гнусные карикатуры на свой народ и страну, топтали их победы, издевались над их бедами, кривлялись – и одновременно требовали от них покаяния.

▶️ "Военный эксперт" Владислав Шурыгин:

Указом Президента России перевести экономику на военные рельсы. Обеспечить ледокольный флот пусковыми контейнерами для крылатых ракет.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»