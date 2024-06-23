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«Побєдобєсіє як релігія»: як пропаганда підживлює ілюзію величі росії

«Побєдобєсіє як релігія»: як пропаганда підживлює ілюзію величі росії

Зомбованому глибинному народу з кожної праски вливають брехню про «діди воювали».

Як пропаганда перетворює День пам'яті полеглих у Другій світовій на костюмовану пародію? Дивіться у новому випуску проєкту «Обережно! Фейк».

▶ ️Цей матеріал підготовлено в рамках «Всеохопної інформаційно-просвітницької кампанії з протидії дезінформації», що впроваджується 1+1 Media та Smart Angel у співпраці з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Джерело: https://t.me/spravdi/39546

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