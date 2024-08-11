Победа ваты отменяется

«путин грозно идёт, значит что-то будет», — так комментировали Z-ватники походку путина на совещание.

Тем временем член комитета госдуры по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявляет, что российская армия еще нескоро отбросит Вооруженные силы Украины, закрепившиеся в Курской области. «Надо трезво смотреть на ситуацию, это не ДРГ (диверсионно-разведывательная группа), быстренько выгнать их не получится», — заявил он.

Тем временем по российскому телевидению во всю крутят ток-шоу, якобы ничего не случилось, а президент называет ситуацию «провокацией». Зато люди по 10 тысяч получили.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32444

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