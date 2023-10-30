Подсчитали российские танки на хранении

Канал Covert Cabal, который по спутниковым снимкам следит за российскими базами с военной техникой, сосчитал (https://www.youtube.com/watch?v=0B_4M5dTHIU) приблизительное количество российских танков на хранении.

Всего в октябре осинтеры насчитали 5450 танков (скрин 1, раскладка по базам)*, из которых 3525 визуально в хорошем состоянии - остальные годятся лишь для каннибализации.

На скрине 2 сопоставлены танки в хорошем состоянии в апреле и в октябре - было 3911, стало 3525. То есть с баз ушло примерно 386 танков за полгода (65 в месяц).

Это и хорошая новость, и плохая.

Хорошая в том, что, по данным Oryx, Россия в среднем теряет 120 танков в месяц - и это почти в два раза больше, чем она успевает расконсервировать.

Плохая в том, что такими темпами (по 400 за полгода) танков на российских базах хватит ещё на 4,5 года. И это мы не говорим о производстве новых танков (по оценке (https://www.youtube.com/watch?v=0B_4M5dTHIU) Covert Cabal 20-25 в месяц), а также о повреждённых на поле боя, которые Россия ремонтирует.

С другой стороны, если посмотреть раскладку по моделям (скрин 2), то увидим, что наиболее быстро снимаются с консервации старые модели - Т-55 и Т-62, в среднем по 40 единиц в месяц (250 за полгода). Темпы расконсервирования ОБТ Т-72 и Т-80 медленнее - 20-25 в месяц суммарно. Это говорит о том, что более современные образцы восстанавливать труднее, в том числе из-за санкций. А Т-55 и Т-62 не так эффективны + их не так много осталось на базах.

То есть в реальности Россия может восполнять по 40-50 Т-72 и Т-80 в месяц (20-25 производство + 20-25 с хранения), и вряд ли имеет возможности существенно нарастить это число. (Похожую оценку мы давали в ролике в ноябре 2022 (https://youtu.be/3ILb4eXco1U) - 40 танков в месяц, правда Т-55 и Т-62 тогда ещё не снимали с консервации в таком количестве).

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*Учитываются танки на открытых площадях, не в ангарах.

Если учесть все ангары, то там может находиться ещё до 1800 танков. Но скорее всего в реальности в ангарах танков осталось не так много - от 200 до 500, так как там хранятся танки в лучшем состоянии и их, вероятно, снимали с хранения в первую очередь.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/13471

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