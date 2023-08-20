Польща може заплатити штраф

Деякі країни ЄС готові накласти штрафи на Польщу, у разі продовження заборони на експорт української агропродукції — RMF FM.

Якщо ЄС не продовжить заборону, Варшава пригрозила зробити це в односторонньому порядку. За це Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, однак їхнє застосування буде довгим.

Водночас окремі країни, зокрема Німеччина можуть вдатися до "відповідних кроків у торгівлі", зауважує видання.

Зараз близько 20 країн виступають проти продовження заборони на імпорт зерна з України тільки для чотирьох країн.

Джерело: https://t.me/znua_live/108201

Новости портала «Весь Харьков»