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Польща може заплатити штраф

Польща може заплатити штраф

Деякі країни ЄС готові накласти штрафи на Польщу, у разі продовження заборони на експорт української агропродукції — RMF FM.

Якщо ЄС не продовжить заборону, Варшава пригрозила зробити це в односторонньому порядку. За це Польщі можуть загрожувати штрафні санкції, однак їхнє застосування буде довгим.

Водночас окремі країни, зокрема Німеччина можуть вдатися до "відповідних кроків у торгівлі", зауважує видання.

Зараз близько 20 країн виступають проти продовження заборони на імпорт зерна з України тільки для чотирьох країн.

Джерело: https://t.me/znua_live/108201

Новости портала «Весь Харьков»

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