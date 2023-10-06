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Помощь Украине станет краеугольным камнем в избрании нового спикера Палаты Представителей

Помощь Украине станет краеугольным камнем в избрании нового спикера Палаты Представителей

Как пишет Axios, в Республиканской партии ожидания по поводу окончания гражданской войны путем избрания нового спикера на следующей неделе находятся на нуле.

Некоторые умеренные республиканцы угрожают голосовать против любого кандидата, если не будут изменены правила, чтобы защитить будущих спикеров от резолюции от одного члена о снятии с должности (как это произошло с Маккарти- впрочем, он сам на эти условия, выдвинутые трампистами, согласился, жаждая заполучить спикерство любой ценой).

Но это является решающим аргументом для ультраправых.

Некоторые ультраправые угрожают потопить кандидатуру любого потенциального спикера, который поддержал бы помощь Украине - или который не будет настаивать на голосовании по импичменту президента Байдена.

Но это является решающим аргументом для некоторых умеренных республиканцев.

А у некоторые республиканцев будут просто сводить старые счеты с однопартийцами.

Из т/к Как жить и кто убил Кеннеди

Новости портала «Весь Харьков»

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