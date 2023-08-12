Попри деструктивну позицію рф щодо «зернової ініціативи», Україна виконує свої зобов'язання

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶️ Україна продовжує працювати з ООН і Туреччиною, щоб повернути попередній формат «зернових угод», адже це критично важливо для продовольчої безпеки світу.

▶️ Паралельно опрацьовуються варіанти альтернативних шляхів і форматів функціонування зернового коридору з урахуванням економічних інтересів країн-партнерів.

▶️ ВМС України оголосили нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. Раніше дані маршрути вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO).

▶️ ІМО визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом та закликала рф дотримуватися міжнародних конвенцій, припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі.

▶️ Споживачі українського продовольства, зокрема КНР, країни Близького Сходу та Африки повинні організовано тиснути на москву для припинення нею блокади українських портів.

Джерело: https://t.me/spravdi/32423

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