Прем'єр Китаю під час візиту до Європи випробовав новий дипломатичний підхід Пекіна

Прем'єр Держради Китаю Лі Цян під час візиту до Європи намагався уникати конфронтації, випробовуючи новий дипломатичний підхід Пекіна — Financial Times. (https://zn.ua/ukr/china/hlava-urjadu-kitaju-namahavsja-unikati-konfrontatsiji-pid-chas-pojizdki-v-jevropu-ft.html)

Автор матеріалу зазначає, що під час зустрічей з європейськими політиками Лі Цян зосередився на тих сферах, де погляди сторін збігаються, намагаючись уникнути повторення моделі складних відносин Пекіна з Вашингтоном.

Цього тижня в Німеччині та Франції Лі Цян націлився на урядовців і бізнес-лідерів, намагаючись налагодити економічне співробітництво між Європою та Китаєм після того, як у ЄС висловили думку про необхідність знизити залежність від торгівлі з КНР.

Такі кроки Лі свідчать про те, що Пекін дотримується двостороннього підходу до Європи, намагаючись вирішувати питання ділових відносин окремо від більш гострих питань, таких як війна рф проти України.

"Китайські еліти розглядають стабілізацію і взаємодію з Європою як головний стратегічний пріоритет. Через війну росії проти України Європа і США стратегічно зблизилися більше, ніж за останні десятиліття", — прокоментував візит Лі Цяна аналітик Сівер Ван.

Джерело: https://t.me/znua_live/99747

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