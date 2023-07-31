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Прем’єр Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 60% — "Укрінформ"

Прем’єр Шмигаль заявив, що Україна готова до опалювального сезону на 60% — Укрінформ

За його словами, відремонтовані чотири атомні енергоблоки, дев’ять енергоблоків ТЕС та шість гідроагрегатів.

Відновлено 14,5 тисяч кілометрів повітряних ліній, 60% пошкоджених торік теплоелектростанцій, ТЕЦ і котелень.

"До початку опалювального сезону Міненерго поставлено чітке завдання — повернути в енергосистему 1,7 ГВт потужностей.

Накопичуємо енергоресурси. Газ у сховищах 11,7 млрд м куб газу, це 80% від запланованих обсягів. На складах маємо 1,5 млн тон вугілля із запланованих 1,8 млн тон", — запевнив Шмигаль.

**"Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка!"

Джерело: https://t.me/znua_live/104956

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