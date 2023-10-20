Прем'єрка Литви: Війна в Ізраїлі не послабить допомогу Києву
Протистояння Ізраїлем терористичним атакам з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС не вплине на підтримку Заходом України, переконана прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте.
Про це вона заявила в інтерв'ю програмі Conflict Zone медіакомпанії DW у середу, 18 жовтня.
За її словами, вкрай важливо, щоб Україна здобула перемогу у війні, розв'язаній проти неї Росією, тому західні країни повинні не припиняти постачання їй необхідної зброї та фінансів.
Шимоніте висловила впевненість, що Україна зможе розраховувати на подальшу реальну підтримку з боку партнерів, включно з військовою та фінансовою.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17343