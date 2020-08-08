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Презентовано звіт Ради Європи за результатами оцінки потреб осіб з інвалідністю

Презентовано звіт Ради Європи за результатами оцінки потреб осіб з інвалідністю

07 серпня заступниця Міністра з питань європейської інтеграції соціальної політики Ольга Ревук, радниця Міністра соціальної політики Оксана Астрова та представники Директорату соціального захисту прав осіб з інвалідністю взяли участь у онлайн-презентації звіту Ради Європи за результатами оцінки потреб щодо перегляду політики та нормативно-правової бази у сфері забезпечення прав осіб з інвалідністю відповідно до статті 15 Європейської соціальної хартії. Звіт підготовлений в межах діяльності проєкту Ради Європи "Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні ". https://www.coe.int/uk/web/kyiv/socialrights

Ольга Ревук висловила подяку та вдячність за співпрацю представникам проєкту Ради Європи та підтвердила налаштованість Міністерства соціальної політики докладати рішучих зусиль для забезпечення соціальних прав осіб з інвалідністю.

Окрім цього, представниками Директорату соціального захисту прав осіб з інвалідністю було висловлено пропозиції та зауваження до презентованого звіту за результатами оцінки потреб та дорожньої карти.

Источник: msp.gov.ua

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Темы: ес, Украина

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