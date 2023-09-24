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Присутність росії в ООН – це «хрест» на усталеному світопорядку та ефективній роботі Ради безпеки

Неадекватне застосування вето, війна в Україні, обхід санкції, мілітаристичні союзи з КНДР та Іраном, відкриті погрози світу ядерною зброєю – це все про сучасну росію, яка відверто плює в обличчя усім народам, що виступають за мирне співіснування.

Країни-члени Радбезу мають не заохочувати країну-терористку, а виступити єдиним фронтом для припинення її протиправної діяльності, ядерних погроз і геноциду, який вона влаштувала в Україні та інших окупованих нею територіях.

Більше аргументів про те, чому росії давно не місце у Радбезі ООН і що міжнародний орган потребує реформ – у графіці

Присутність росії в ООН – це «хрест» на усталеному світопорядку та ефективній роботі Ради безпеки

Присутність росії в ООН – це «хрест» на усталеному світопорядку та ефективній роботі Ради безпеки

Присутність росії в ООН – це «хрест» на усталеному світопорядку та ефективній роботі Ради безпеки

Присутність росії в ООН – це «хрест» на усталеному світопорядку та ефективній роботі Ради безпеки

Присутність росії в ООН – це «хрест» на усталеному світопорядку та ефективній роботі Ради безпеки

Присутність росії в ООН – це «хрест» на усталеному світопорядку та ефективній роботі Ради безпеки

Присутність росії в ООН – це «хрест» на усталеному світопорядку та ефективній роботі Ради безпеки

Присутність росії в ООН – це «хрест» на усталеному світопорядку та ефективній роботі Ради безпеки

Присутність росії в ООН – це «хрест» на усталеному світопорядку та ефективній роботі Ради безпеки

Джерело: https://t.me/spravdi/33558

Новости портала «Весь Харьков»

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