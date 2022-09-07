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Прохання Шмигаля відхилено: Німеччина не поставлятиме Україні танки

Прохання Шмигаля відхилено: Німеччина не поставлятиме Україні танки

Збройова компанія Krauss-Maffei Wegmann ще 8 квітня заявла про готовність прямих поставок в Україну 100 танків Leopard 2A7. В поставку планували включити запчастини та навчальні блоки для солдатів. Вартість контракту 1,55 млрд євро. Перші танки надійшли б в Україну через 3 роки після укладання контрактів.

Проте Шольц особисто відхилив ліцензію на експорт. У переговорах зі Шмигалем канцлер залишився «загальним і нечітким». Він не виявив «жодного бажання» змінити свою позицію.

Напередодні канцлер Німеччини заявив, що його країна зосередиться на постачанні в Україну систем ППО та артилерії.

Як гадаєте чому німецька влада дає нам ЗУ Gepard, САУ Panzerhaubitze, але гальмує з танками?

Джерело: https://t.me/petrushevskyi/261

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