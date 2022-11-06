Пропаганда небытия

​​В последнее время тема мира все чаще звучит из уст высокопоставленных российских чиновников, но это походит на ширму. Никакого справедливого мира в Москве не желают. Возьмём Соловьева, достаточно хитрого приспособленца из числа элиты информационно-пропагандистского пула путинизма. Он размыто высказывается относительно окончания "спецоперации", выделяя только две опции развязки: "победа" и "поражение". Подобный дуальный подход в принципе присущ основной массе российского населения, особо не задумывающейся о всяких там тонкостях и полутонах, тем более о мире. Рубить с плеча – ущербная черта, заложенная ещё со времён опричнины и петровской эпохи.

Так вот, Соловьев, формулируя резонный вопрос, признается в своем незнании, как будет выглядеть победа в войне. Получается, что эта и подобные говорящие головы находятся в смысловом тупике. Выдать позитивный образ будущего в массы им не под силу. Наоборот, потоком тянутся плохие известия. Каждое из них преподносится как частность, но общая картинка усиливает ужас от непродуманности действий всей вертикали власти. К примеру, не ясно: анонсированное оставление оккупированного Херсона – это такая стратегическая военная хитрость, либо же новый катастрофический крах плана "СВО"?

Гебисты преднамеренно культивируют неразбериху, в результате россияне живут в атмосфере ненависти, которая ведёт их в никуда. Ничто отмеченное печатью государства не приносит пользы обществу. Усиливается пофигизм, разочарование, а лоснящаяся холеная морда Путина порождает лишь желание расстрелять ее из выданного ржавого автомата. Нарастает ощущение одноразовости всего окружающего бытия, где доминируют примитивные понятия и культ тоталитарного подчинения любым капризам дилеров смерти. Урка-олигарх Пригожин, ошибка природы Кадыров, зловредный нано-гном Медведев, черт в ризе Кирилл – пантеон Z-капища, который даже Стивену Кингу было бы трудно изобразить в своих ужасах.

Разве с таким бестиарием у руля можно рассмотреть свет в российской преисподней? "Крутым пацанам" а-ля "неонацист" Володя и неистовый Медведев не верят даже в жёлтом доме. Наоборот, после провала первой волны могилизации начались закономерные бунты мобиков, поскольку крысы в офицерских погонах крадут выплаты одноразовым бойцам.

Заваруха на учебно-тренировочном полигоне в Казани, где освистывают и оскорбляют оборзевших командиров, обнажает пораженческое положение дел. "Сними, погоны пид***с" – собирательное послание низов в демотивированной и сколоченной наспех запасной армии. Ведь ещё и воевать приказывают на сталинском старье вроде гаубиц Д-1 образца 1943 года.

Отдельные бойцы, осознавая всю бессмысленность вторжения, буквально с первых минут после пересечения границы с Украиной бросаются в бега и ищут возможности любыми способами сдаться. Можно назвать подобный подход счастливым билетом, дарующим жизнь.

Получается, что неучастие россиян в бредовой войне деда с историческими комплексами и есть искомая победа. Верный способ самосохранения ради будущего. А критикам отказа от захватнической войны можно лишь посоветовать могилизировать себя для большей убедительности правоты их позиции. Чем больше поджигателей войны принести на ее алтарь, тем больше будет у народа веры в "правое дело".

Почему бы "полковнику" Димону Медведеву не сгореть в танке? Ведь он военнообязанный, а то какой-то не настоящий из него, а квасной патриот. Ошметки героя хорошо бы смотрелись как нетленные мощи в Главном храме Вооружённых сил РФ в Одинцово.

Подобный сценарий не для популяризаторов небытия. Они ещё всерьез задумываются вернуться на свои забугорные виллы, а не кормить червей.

Вместо этого народ запугивают гибелью России, отменой ее языка и культуры. Гонят россиян пачками умирать, чтобы агрессия не закончилась "поражением". Но если критерии победы неясны, то как можно тогда выиграть? Тут логика путинцев проста: чем больше мертвых, тем меньше неудобных вопросов.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/758

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