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Південна Корея запустила масове виробництво лазерної зброї проти дронів

Південна Корея запустила масове виробництво лазерної зброї проти дронів

Тут має бути доповідь на тему «Нащо фінансувати науку і чому класти на науку 30 років поспіль було помилкою». Але чи треба?

Південнокорейського агентство з оборонних закупівель (DAPA) повідомило, що вартість одного пострілу складає … 1,5 доллара США

У релізі не вказано вартість зброї, але зазначено, що кожен постріл коштуватиме лише близько $1,50.

DAPA повідомила, що одиниця має розміри 9 метрів на 3 метри на 3 метри і стріляє лазерними променями, які важко, якщо не неможливо, виявити перед ударом.

“Вона невидима та безшумна, не потребує окремих боєприпасів і може працювати лише за наявності електропостачання,” йдеться у релізі DAPA. Майбутні версії можуть бути розроблені для знищення набагато більших цілей, включаючи літаки та балістичні ракети, що може стати потенційним “змінювачем правил гри,” згідно з релізом.

DAPA розроблятиме “систему лазерної протиповітряної зброї (Block-II) з покращеною потужністю та дальністю у порівнянні з поточною,” йдеться у релізі.

Це пряма відповідь на загрози, що надходять з Півночі та результат аналізу нашої війни. Тепер нам би ще підтягнутись. Принаймні, ака розробка демонструє, що вихід існує в боротьбі проти дронів.

Джерело: https://t.me/yb_ua/5710

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Темы: впк, корея

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