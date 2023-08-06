Путинский мультикризис

Август – традиционно самый застойный, если не заунывный, месяц в российской политической жизни. Как правило, в августе основная масса трудового и чиновничье-бюрократического классов тянется на отдых. Люди ищут возможность хоть на несколько недель оторваться от рутины и пожить в свое удовольствие. Потому-то многие процессы временно замирают перед началом очередного политического сезона. Вот только российский мультикризис замирать не хочет, превращая бытие российских обывателей в состояние далекое от расслабления.

Попытки деконструировать всеобъемлющий упадок упираются в его исток – ветхое состояние правящего класса. Как показало пиар-наступление Путина на массы, начатое после путча Пригожина, он выглядит в глазах уставших россиян неубедительно. Чем больше бессменного правителя пытаются втолкнуть в народные объятия, тем больше от Путина отдает тухлостью, удушливостью, избитостью. В нем нет интриги, в его адрес нет больших ожиданий, но и диктаторскую стабильность гарантировать он уже не в силах. Очевиден кризис будущности, окунание России в глубокую летаргию, лишение жизненных сил. Нафталиновая мумия не только не создает новых смыслов, но даже путается в старых обещаниях и заветах.

Силовики, стоящие за Путиным, по правде сами попали в тупик безальтернативности. Пригожин сорвал любой план «преемник», ведь военный мятеж подсветил печальные сценарии для действующего президента. Выбывая из Кремля, любая власть спровадит Путина в Гаагу с целью наладить диалог с Западом на фоне тотального разочарования в Китае, Турции, Иране, Индии и, особенно, африканцах. Все они поимели россиян, ничего не дав взамен.

Не мытьем, так катанием придется еще семь лет терпеть путинщину со всем ее маразмом в виде Медведева, Шойгу, Патрушева и других отбросов. Как показал кейс приговора Навального, которому дали 19 лет колонии, народ даже на смерть несистемного «оппозиционера» вряд ли хоть как-то отреагирует. Это плюс для Кремля, хотя в случае преждевременной кончины плешивого народная реакция будет схожей. Чего ожидать после, предсказать не смогла бы даже сама Ванга.

Не только проблема нового срока токсичного президента усугубляет апатию россиян. Как ни пытаются ресурсы пропаганды и спецслужбы вывести тему вторжения в Украину из поля зрения, она все больше врывается в текущую действительность. Новая фаза войны отличается оборонным характером для оккупантов, но зона обороны разрастается с каждым днем. Если ранее боевые действия касались оккупированных территорий и приграничья, вроде Белгородской области, то теперь вся европейская часть РФ до самой Москвы под прицелом украинских дронов. Столичный регион перестал быть безопасным, потому Путин все больше времени проводит в Санкт-Петербурге. Более того, удары морскими дронами по целям в Черном море отрезали российского диктатора от элитных апартаментов в Сочи.

Кроме политического безвременья россияне столкнулись ещё и с кризисом безопасности. В любой момент может прилететь куда угодно, на российских курортах не расслабиться, ведь там ползучая донбассизация. За рубеж ехать все тяжелее, поскольку экономическая ситуация также является кризисной.

Премьер Мишустин исчерпал запас прочности. Меры правительства не способны уменьшить нарастающий снежный ком проблем. Курс доллара растет на 6-7 рублей в неделю; нефтяная выручка падает, ведь санкции мешают задействовать преимущества позитивной ценовой конъюнктуры на глобальном рынке; на товарном рынке дефицит многих товаров, а свое производство падает. Фронт забрал многих водителей, и теперь по огромной России некому идти в дальнобойщики. В результате опять кризис с товарами в отдаленных регионах.

А впереди маячат несколько лет войны и новые волны мобилизации, которая не прекращается и без того, ведь на фронте ежедневные потери в обороне составляют 600-700 человек убитыми.

Для чего все эти гекатомбы и страдания масс – внятного разъяснения по прежнему нет. Просто время такое. Кризис – и точка.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/838

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