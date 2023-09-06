Рада повернула обов’язкове декларування для чиновників, але реєстр відкриють за рік

Верховна Рада 5 вересня прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram.

За прийняття законопроєкту в цілому проголосували 329 народних обранців.

Зокрема, було прийнято:

правку, яка уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство (246 голосів)

правку про те, що якщо майно вказане в одному розділі, але не вказане в іншому, то це не вважається злочином (247 голосів)

правку, яка полягає в тому, що якщо майно декларується декілька років і його вже раз перевірили, то не можна повторно перевіряти (239 голосів).

Натомість, як ми писали раніше головна правка про негайне відкриття декларацій не набрала потрібну кількість голосів (199 з 226).

Нагадуємо:

У підготовлений до другого читання законопроєкт №9534 про відновлення декларування для чиновників внесено поправку про закритість реєстру декларацій ще на один рік.

Законопроєкт №9534 Верховна Рада ухвалила в першому читанні 27 липня.

У меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF ухвалення закону про відновлення декларування є структурним маяком із терміном виконання наприкінці липня.

Джерело: epravda.com.ua

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