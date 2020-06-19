Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:32
Просмотров: 38

Рада приняла правки в закон о ВАКС, позволив суду управлять объектами госсобственности

Рада приняла правки в закон о ВАКС, позволив суду управлять объектами госсобственности

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3348 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" по обеспечению суда помещениями и другим вопросам работы суда.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующий документ проголосовало 253 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является создание законодательных предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещениями, отвечающих требованиям, которые позволят беспрепятственно осуществлять судопроизводство.

Документом предлагается дополнить закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" положением, согласно которому суд получит право осуществлять управление объектами государственной собственности, которые принадлежат к сфере его управления. Также, с целью обеспечения единого подхода к стандартам деятельности судей законопроектом предлагается также установить одинаковые сроки осуществления полномочий следственными судьями ВАКС и судьями местных судов.

Кроме того, предлагается отменить положение, которое не позволяет назначение судьями Высшего антикоррупционного суда лиц, которые на протяжении последних десяти лет работали в правоохранительных органах и прокуратуре, а также упростить требования к судьям первой инстанции, приблизив их к требованиям к судьям местных судов с разницей лишь в требованиях к опыту работы в сфере права в семь лет, вместо пяти.

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: рада, суд

Читайте ещё:

У Харкові судитимуть телефонного шахрая
Сегодня 09:00    33
Суд взыскал в пользу «Харьковоблэнерго» более 3 млн грн
Сегодня 07:18    75
Рада поддержала в целом выделение денег из Covid-фонда на дороги
Сегодня 07:09    81
Рада отказалась лишить Вакарчука мандата
Сегодня 06:19    78
Народні депутати дозволили "надрукувати грошей" для погашення боргів на ринку електроенергії
18.06.2020 11:19    189
Верховна Рада України розгляне Програму діяльності Уряду
18.06.2020 10:42    83
Народні депутати не підтримали законопроєкти, що могли сприяти подачі води до Криму
18.06.2020 09:10    141
Харьковский суд будет рассылать SMS
18.06.2020 08:33    206
Прийнято Закон "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"
18.06.2020 07:29    107
Нардепы обжаловали в КСУ членство иностранцев в набсоветах госпредприятий
17.06.2020 11:56    168
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 