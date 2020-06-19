Рада приняла правки в закон о ВАКС, позволив суду управлять объектами госсобственности

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3348 о внесении изменений в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" по обеспечению суда помещениями и другим вопросам работы суда.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за соответствующий документ проголосовало 253 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является создание законодательных предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещениями, отвечающих требованиям, которые позволят беспрепятственно осуществлять судопроизводство.

Документом предлагается дополнить закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" положением, согласно которому суд получит право осуществлять управление объектами государственной собственности, которые принадлежат к сфере его управления. Также, с целью обеспечения единого подхода к стандартам деятельности судей законопроектом предлагается также установить одинаковые сроки осуществления полномочий следственными судьями ВАКС и судьями местных судов.

Кроме того, предлагается отменить положение, которое не позволяет назначение судьями Высшего антикоррупционного суда лиц, которые на протяжении последних десяти лет работали в правоохранительных органах и прокуратуре, а также упростить требования к судьям первой инстанции, приблизив их к требованиям к судьям местных судов с разницей лишь в требованиях к опыту работы в сфере права в семь лет, вместо пяти.

Источник: censor.net.ua

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