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Рада скасувала мораторій на податкові перевірки з 1 грудня.

Рада скасувала мораторій на податкові перевірки з 1 грудня.

Верховна Рада проголосувала у другому читанні та цілому законопроєкт №10016-д про скасування мораторію на податкові перевірки з 1 грудня, повідомив нардеп Ярослав Железняк з Голосу.

За його словами, законопроєкт майже не змінився, порівнюючи з першим читанням, крім дати повернення перевірок (у першому читанні була дата 1 листопада) та рішення зберегти мораторій на перевірки ФОПів першої та другої груп до грудня 2024 року.

Джерело: @liganet

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