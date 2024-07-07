Радянській концепції памʼятування не місце в Україні

Культ памʼяток невідомим солдатам – формат, який був зручний для нелюдиноцентричної політики СРСР. Тоді люди були лиш безіменним ресурсом для жорстоких радянських командирів, які не цінували особовий склад.

Зараз Україна – інша. І концепт памʼятування повинен підкреслювати цінність кожного, хто віддав життя за незалежність нашої держави. Детальніше про це – у матеріалі

Джерело: https://t.me/spravdi/39903

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