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Радянській концепції памʼятування не місце в Україні
Культ памʼяток невідомим солдатам – формат, який був зручний для нелюдиноцентричної політики СРСР. Тоді люди були лиш безіменним ресурсом для жорстоких радянських командирів, які не цінували особовий склад.
Зараз Україна – інша. І концепт памʼятування повинен підкреслювати цінність кожного, хто віддав життя за незалежність нашої держави. Детальніше про це – у матеріалі
Джерело: https://t.me/spravdi/39903
Темы: історія, війна, пропаганда, україна