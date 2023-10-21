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Республіканці втретє не змогли вибрати спікера Палати представників
Джордан програє третє голосування за посаду спікера Палати представників.
Він показує «відʼємне зростання» і вже 25 республіканців проти.
Дайте вже проукраїнському МакГенрі спокійно зробити свою роботу і проголосувати пакет допомоги Україні, а не отето всьо.
P.S. Джордан більше не є кандидатом від партії на посаду спікера Палати представників. Таке рішення ухвалили його однопартійці під час таємного голосування. Наступного кандидата Республіканська партія обиратиме на форумі у понеділок.
Джерело: https://t.me/Sharp_Ukraine/17849