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рф зараз працює над модернізацією шахедів

рф зараз працює над модернізацією шахедів

російська федерація планує виробити 6000 дронів-камікадзе на своїй території за допомоги підприємств Ірану, - Юрій Ігнат

За словами Ігната, рф зараз працює над модернізацією шахедів.

Він зазначив, що рф активно модернізує іранські дрони, роблячи їх менш помітними для українських радіолокаційних систем.

Також речник командування Повітряних сил ЗСУ каже, що ворог планує вдосконалити керовані авіаційні бомби.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/39032

Новости портала «Весь Харьков»

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