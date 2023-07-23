Rheinmetall виробить для України 300 тисяч снарядів для ЗРК Gepard - Bild

Компанія планує поставити 300 тисяч снарядів для Gepard, які допоможуть збивати російські дрони. Перші поставки будуть вже найближчим часом.

Як повідомляє видання, цього року Rheinmetall збирається поставити ЗСУ 40 тисяч таких снарядів.

Зазначається, що для вирішення проблеми гострої нестачі боєприпасів на фронті, Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі за кілька місяців. Це при тому, що зазвичай подібний процес займає роки.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/36175

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