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Rheinmetall уже до конца августа начнет обслуживание танков в Украине
В Германии начали обучение первые 12 работников завода, который будет работать в Украине, и к ним впоследствии присоединятся еще 12. Об этом гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
«Мы начнем обслуживание уже в этом месяце», – добавил он.
И подтвердил намерение как можно быстрее начать производство танков в Украине.
Джерело: https://t.me/u_now/109259