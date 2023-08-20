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Rheinmetall уже до конца августа начнет обслуживание танков в Украине

Rheinmetall уже до конца августа начнет обслуживание танков в Украине

В Германии начали обучение первые 12 работников завода, который будет работать в Украине, и к ним впоследствии присоединятся еще 12. Об этом гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер сообщил в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Мы начнем обслуживание уже в этом месяце», – добавил он.

И подтвердил намерение как можно быстрее начать производство танков в Украине.

Джерело: https://t.me/u_now/109259

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