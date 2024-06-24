Начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что если россия передаст КНДР современные военные технологии, то Южная Корея не будет соблюдать ограничения на поставку оружия Украине.

Кто-нибудь, кто знает корейский, пожалуйста, передайте уважаемому Чан Хо Чжину, если он не в курсе, что россия давно передаёт КНДР современные военные технологии.

Или, откуда у КНДР взялась баллистическая ракета KN-23, являющаяся точной копией российской 9М723 ОТРК "Искандер"? Или, откуда у КНДР технологии для создания ПТРК Bulsae-5 "불새-5", который является копией российского ПТРК "Корнет"? Или откуда у КНДР появились технологии КАЗ, который они устанавливают на танки М2020 и которые удивительным образом схожи с российским КАЗ "Афганит"? Можно продолжать ещё долго, что вызывает вполне закономерный вопрос...

Всё вышеизложенное, по меркам Южной Кореи, возможно и не высокие технологии, но по меркам россии - это веха их достижений за 30 лет существования и выше этого они не прыгнут. Так вот это вот всё, высокие технологии от россии, которые они передавали КНДР или всё-таки пока ещё не совсем?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22015

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