Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:10
Просмотров: 93

россия давно передаёт КНДР современные военные технологии

россия давно передаёт КНДР современные военные технологии

Начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что если россия передаст КНДР современные военные технологии, то Южная Корея не будет соблюдать ограничения на поставку оружия Украине.

Кто-нибудь, кто знает корейский, пожалуйста, передайте уважаемому Чан Хо Чжину, если он не в курсе, что россия давно передаёт КНДР современные военные технологии.

Или, откуда у КНДР взялась баллистическая ракета KN-23, являющаяся точной копией российской 9М723 ОТРК "Искандер"? Или, откуда у КНДР технологии для создания ПТРК Bulsae-5 "불새-5", который является копией российского ПТРК "Корнет"? Или откуда у КНДР появились технологии КАЗ, который они устанавливают на танки М2020 и которые удивительным образом схожи с российским КАЗ "Афганит"? Можно продолжать ещё долго, что вызывает вполне закономерный вопрос...

Всё вышеизложенное, по меркам Южной Кореи, возможно и не высокие технологии, но по меркам россии - это веха их достижений за 30 лет существования и выше этого они не прыгнут. Так вот это вот всё, высокие технологии от россии, которые они передавали КНДР или всё-таки пока ещё не совсем?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22015

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

На очах у Сирського військовослужбовець 3 ОШБр знищив двох штурмовиків (ВIДЕО)
Сегодня 09:35    27
З'їздив до москви - скасували концерт у Польщі
Сегодня 09:12    72
Втрати окупантів за тиждень: більше 8 тисяч осіб та майже 200 одиниць бронетехніки
Сегодня 09:01    56
Вже цього року: Україна готує "рій" дронів для автономної роботи в команді
Сегодня 08:50    81
Іграми БРІКС путін вирощує спотворену реальність на рівні з КНДР
Сегодня 08:40    75
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 24 червня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:20    89
«російські питання» на фоні пожеж
Сегодня 08:19    84
Харківщина, 24 червня.
Сегодня 08:04    92
Українські бійці створили «мавік-винищувач», який робить антидронні скиди
Сегодня 08:00    98
"Русские своих не бросают, русские своих добивают" (ВІДЕО 18+)
Сегодня 07:51    105
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 