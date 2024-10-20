Сегодня 20 октября, в Молдове пройдут очередные президентские выборы. Республику штормит, как корабль в открытом море, все все видят и понимают, но опасность очевидна.

За несколько месяцев до для Х в страну перестали пускать россиян. Их разворачивали в аэропорту и отправляли в место убытия, несмотря на родственные связи и транзиты. Периодически вскрывали представителей российской агентуры. И вот всплыла суммарная статистика по российским затратам на раскачивание ситуации в Молдове.

Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы Кристина Герасимова заявила в интервью Bloomberg, вышедшем 18 октября, что Россия потратила на подрыв ситуации €100 млн. По словам вице-премьера, речь идет о распространении дезинформации, дестабилизации ситуации в стране и подкупе избирателей.

Джерело: nigroll.com

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