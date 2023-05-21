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Россия угрожает странам, поставляющим Украине истребители F-16

Россия угрожает странам, поставляющим Украине истребители F-16

Россия будет учитывать намерение стран Запада передать Украине истребители F-16 и противостоять этому всеми средствами, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах проходящей в Подмосковье XXXI Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

“Идет движение по так называемой лестнице эскалации. И мы видим, что страны Запада пока придерживаются эскалационного сценария, – сказал замминистра, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать вопрос о возможных поставках F-16 на Украину. – Он сопряжен с колоссальными рисками для них самих. В любом случае это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей”.

Как сообщалось ранее, 19 мая Белый дом дал понять европейским союзникам, что не будет возражать против передачи самолетов Ф-16 Украине. Об этом сообщил канал “Си-эн-эн”. На следующий день президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран Большой семерки в Хиросиме сообщил, что Вашингтон поддержит международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителями, включая F-16.

Джерело: nigroll.com

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