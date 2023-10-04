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россияне массово не понимают, кто именно начал войну

россияне массово не понимают, кто именно начал войну

Хронология:

16.02 Эксперт ВЦИОМ: Уровень поддержки спецоперации среди россиян вырос до 68%

03.10 Глава ВЦИОМ: Реальный уровень поддержки войны — 10-15%. Большинство россиян не требуют взять Киев или Одессу. Была бы их воля, они бы военную операцию не начинали.

Правда, как следует его слов, россияне также массово не понимают, кто именно начал войну, которая принесла стране десятки тысяч жертв: «Большинство убеждены, что начали не мы, что мы скорее обороняемся против коллективного Запада, чем наступаем».

Остальные, видимо, люди маленькие, ничего не решают, политикой не интересуются и просто хотят, чтобы всё стало как раньше.

Джерело: Соловьиный Помёт (https://t.me/slvn_pomet)

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