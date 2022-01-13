Рост тарифа "Укрэнерго" ориентировочно на 10% закроет проблему расчетов с ВИЭ-генерацией – замглавы ОП

Пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу в сторону увеличения окончательно закроет проблему расчетов с производителями зеленой электроэнергии, считает заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

"НКРЭКУ имеет основания пересмотреть тариф "Укрэнерго". Я не ожидаю, что тариф "Укрэнерго" изменится еще более чем на 4-5 коп. Это незначительно для конечного потребителя, но окончательно закроет проблему финансового баланса на рынке зеленой энергетики", – заявил Шурма.

Он отметил, что до сих пор Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), формировала тариф на передачу, исходя из соответствующей нормы, предусматривающей оплату 20% стоимости зеленой электроэнергии из бюджета, но с принятием бюджета на 2022 год, отменившем ее действие, получила право скорректировать тариф.

По словам Шурмы, тариф "Укрэнерго" необходимо увеличить приблизительно на 10%, чтобы обеспечить выплаты в полном объеме.

"Текущей цены на электроэнергию и уже утвержденного тарифа (345,64 грн/МВт-ч без НДС- ИФ) в принципе достаточно, чтобы на 90-95% сбалансировать рынок зеленых", – отметил он.

При этом он подчеркнул, что считает решенной проблему с накоплением долгов перед зеленой генерацией за счет выпущенных "Укрэнерго" евробондов, назвав при этом несистемными "определенные исключения".

Вместе с тем Шурма подчеркнул, что сейчас идет отработка будущих механизмов поддержки зеленой генерации, чтобы она развивалась без дополнительной финансовой и технической нагрузки на энергосистему.

"За три-четыре месяца будут презентации таких моделей, сейчас идет активная работа над этим с привлечением практически всего сообщества энергорынка", – указал замглавы Офиса президента.

Источник: elektrovesti.net

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