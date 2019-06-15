Розпочались випробування гармат для морських катерів “Джміль” (ВІДЕО)

Миколаївське судноремонтне підприємство ТОВ «Магістраль-Юг» завершило ремонт артилерійських установок ПТ-76Б катерів пр. 1204 «Шмель» Морської Охорони ДПСУ.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Зараз артилерійські установки готуються до випробування бойовою стрільбою.

Ремонт відбувався відповідно до раніше проведеного тендеру у системі Prozorro.

Відповідно до ремонтної відомості були виконані наступні роботи:

• Демонтаж та дефектація корпусу башти, люків, кронштейнів, місць монтажу, прицілів, приладів, агрегатів та систем башти, очищення, відновлення та заміна несправних елементів, фарбування, збирання башти та перевірка працездатності.

• Демонтаж та дефектація гармати, відновлення та заміна вузлів, збирання та випробування.

• Ремонт противідкатних пристроїв, засобів зв’язку, приладів освітлення, сидінь, виведення порохових газів та інше.

Ремонт мав бути завершений до 30 червня 2019-го року. Станом на 29 травня гармати вже передані на вогневі випробування.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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