Розпочались випробування гармат для морських катерів “Джміль” (ВІДЕО)
Миколаївське судноремонтне підприємство ТОВ «Магістраль-Юг» завершило ремонт артилерійських установок ПТ-76Б катерів пр. 1204 «Шмель» Морської Охорони ДПСУ.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.
Зараз артилерійські установки готуються до випробування бойовою стрільбою.
Ремонт відбувався відповідно до раніше проведеного тендеру у системі Prozorro.
Відповідно до ремонтної відомості були виконані наступні роботи:
• Демонтаж та дефектація корпусу башти, люків, кронштейнів, місць монтажу, прицілів, приладів, агрегатів та систем башти, очищення, відновлення та заміна несправних елементів, фарбування, збирання башти та перевірка працездатності.
• Демонтаж та дефектація гармати, відновлення та заміна вузлів, збирання та випробування.
• Ремонт противідкатних пристроїв, засобів зв’язку, приладів освітлення, сидінь, виведення порохових газів та інше.
Ремонт мав бути завершений до 30 червня 2019-го року. Станом на 29 травня гармати вже передані на вогневі випробування.
Источник: uprom.info
Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу