Розподілена генерація — й досі нереалізований план Міненерго

Нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії має важливе значення для забезпечення термінових потреб споживачів. Водночас розвиток атомної генерації дозволить реалізувати довгострокові проєкти, що забезпечать енергетичну стабільність країни у майбутньому, — міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини".

"Не йдеться про певні гроші, які ми зараз маємо і думаємо, куди їх витратити — або на атомні блоки, або на зелену генерацію, або на газову генерацію. Це окремі паралельні процеси. Сьогодні ми розвиваємо всі напрямки", — заявив Галущенко.

Міністр наголосив, що будівництво атомних блоків — довготривалий процес. Зокрема, енергоблок №3 на Хмельницькій АЕС можна ввести в експлуатацію через три роки. Водночас енергоблоки №5 та №6 за американською технологією AP 1000 можуть бути побудовані через п’ять — сім років.

"Якби ми почали роботи на блоці №3 у 2020 році, сьогодні б мали в мережі +1100 МВт, і ситуація з обмеженнями електропостачання взагалі б виглядала інакше", — наголосив Галущенко.

Міністр енергетики нагадав, що у травні після дострокового виходу з ремонту одного з атомних блоків обмежень електропостачання для споживачів практично не застосовувалось.

Водночас він наголосив, що перший новий атомний блок буде введено в експлуатацію не раніше ніж через дві зими, і протягом відповідного періоду потреби споживачів мають покриватися за рахунок інших видів генерації.

"Тому нам потрібна розподілена генерація: газотурбінні і газопоршневі установки, зелена генерація. Ми шукаємо найшвидші рішення", — заявив Галущенко.

**Дивно, але виявляється, що розподілена генерація, про яку йшлося ще взимку 2022-го, — й досі нереалізований план Міненерго. Ба більше, уже зрозуміло, що якщо вона й з'явиться в Україні, то точно не стараннями центральної влади.

Про успіхи й провали децентралізації в енергетиці розповідає Ігор Маскалевич у тексті «Розподілена генерація: порятунок потопаючих у руках самі знаєте кого».

Джерело: https://t.me/znua_live/154198

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