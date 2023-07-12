Рішуча більшість європейців – за допомогу Україні
Такі результати останнього всеєвропейського опитування "Євробарометр", проведеного соціологічною службою Єврокомісії:
(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/uk/ip_23_3755)
● 88% громадян ЄС - за гуманітарну допомогу постраждалим від війни
● 86% - за прийом біженців
● 75% - за фінансову підтримку України
● 72% - за економічні санкції проти Росії
● 66% - за заборону російських державних ЗМІ, таких як RT і "Спутник"
● 64% - за фінансування Євросоюзом закупівель зброї та військової техніки для України.
Респонденти також прагнуть сильнішої Європи:
● 80% кажуть, що співпраця в галузі оборони на рівні ЄС має зростати
● 77% підтримують спільну політику в сфері оборони та безпеки
● 77% вважають, що треба будувати партнерства з країнами за межами ЄС
Джерело: https://t.me/spravdi/31393