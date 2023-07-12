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Рішуча більшість європейців – за допомогу Україні

Рішуча більшість європейців – за допомогу Україні

Такі результати останнього всеєвропейського опитування "Євробарометр", проведеного соціологічною службою Єврокомісії:

(https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/uk/ip_23_3755)

● 88% громадян ЄС - за гуманітарну допомогу постраждалим від війни

● 86% - за прийом біженців

● 75% - за фінансову підтримку України

● 72% - за економічні санкції проти Росії

● 66% - за заборону російських державних ЗМІ, таких як RT і "Спутник"

● 64% - за фінансування Євросоюзом закупівель зброї та військової техніки для України.

Респонденти також прагнуть сильнішої Європи:

● 80% кажуть, що співпраця в галузі оборони на рівні ЄС має зростати

● 77% підтримують спільну політику в сфері оборони та безпеки

● 77% вважають, що треба будувати партнерства з країнами за межами ЄС

Джерело: https://t.me/spravdi/31393

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