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Румунське село перетвориться на найбільшу авіабазу НАТО в Європі

Румунське село перетвориться на найбільшу авіабазу НАТО в Європі

Румунське село перетвориться на найбільшу авіабазу НАТО в Європі

BBC показує репортаж звідти. (https://www.bbc.com/news/articles/c977wggg4pgo)

Цей об'єкт розбудовують на тлі розширення авіабази Mihail Kogălniceanu: там зможуть мешкати 10 тисяч військових із сім’ями. Площа бази — 2800 гектарів.

Невдовзі там з’явиться ескадрилья F-16, безпілотники MQ-9 Reaper і військове містечко, де проходитиме ротація сухопутних, авіаційних та військово-морських сил НАТО з 32 країн. База розташована за 20 км від узбережжя Чорного моря і за 300 км від Одеси.

«Раніше ми були тут як стримування російської агресії. Тепер це більше як запевнення для інших країн НАТО, що ми тут і готові захищати», — каже румунський пілот.

За його словами, ще не було жодного виклику перехопити російський літак, хоча вони були під час попередніх місій над Балтикою.

«Літаки полетять повз – це не суперечить міжнародному праву. Але ми поставимо свій літак поруч із літаком супротивника. Це показує росіянам, що ми активні, літаємо на озброєних реактивних літаках. Це також дає нам цінні розвідувальні дані, ми записуємо серійні номери літаків і зброю, яку вони несуть».

На одному з комплексів військові спостерігають на екранах радарів, як розгортається війна в Україні. «Ми бачили «шахеди», що прямували до Одеси... Це доволі сюрреалістично».

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46009

Новости портала «Весь Харьков»

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