Міноборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволяє збивати дрони, що порушують повітряний простір країни

Законопроєкт, який напередодні винесли на публічне обговорення, передбачає низку заходів щодо безпілотних літальних апаратів — їх пропонують знищувати, нейтралізовувати або брати під контроль залежно від рівня загрози. Важливо, що знищення слід вважати крайнім заходом.

Також проєкт передбачає варіанти реагування на пілотовані літальні апарати, які перетнули румунський повітряний простір. Серед них ідентифікація літака, спроби контакту, перехоплення та попереджувальні постріли. Якщо літак здійснив напад або агресивно відреагував на перехоплення, його пропонують знищувати.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49517

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