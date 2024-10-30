Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 101

Міноборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволяє збивати дрони, що порушують повітряний простір країни

Міноборони Румунії підготувало проєкт закону, який дозволяє збивати дрони, що порушують повітряний простір країни

Законопроєкт, який напередодні винесли на публічне обговорення, передбачає низку заходів щодо безпілотних літальних апаратів — їх пропонують знищувати, нейтралізовувати або брати під контроль залежно від рівня загрози. Важливо, що знищення слід вважати крайнім заходом.

Також проєкт передбачає варіанти реагування на пілотовані літальні апарати, які перетнули румунський повітряний простір. Серед них ідентифікація літака, спроби контакту, перехоплення та попереджувальні постріли. Якщо літак здійснив напад або агресивно відреагував на перехоплення, його пропонують знищувати.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49517

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Україні відтепер існують підрозділи «рейнджерів»
Сегодня 10:55    121
Россия разместила в Экваториальной Гвинее свой контингент
Сегодня 10:28    98
Зеки з гепатитом ― у м’ясні штурми: деталі мобілізаційних змін на росії
Сегодня 10:15    129
СБУ та Нацполіція затримали поплічників фсб, які намагалися пустити під укіс потяги Укрзалізниці
Сегодня 09:40    109
Оперативна інформація станом на 08.00 30.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 09:04    114
Міжнародні санкції проти російських фейкометів будуть тільки посилюватись
Сегодня 08:43    112
Харківщина, 30 жовтня
Сегодня 08:37    116
Навіщо Україна атакує російські спиртзаводи
Сегодня 08:21    158
The New York Times пише, що Володимир Зеленський просив у партнерів ракети Tomahawk
Сегодня 08:12    122
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:03    121
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 