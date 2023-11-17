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ЄС може покарати Польщу за блокаду фур на кордоні з Україною
Європейська Комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада країни не вирішить питання з блокуванням польськими перевізниками руху вантажівок прикордонними переходами з Україною.
"Дехто в Єврокомісії вважає, що польська влада не робить усього, щоб вирішити проблему та припинити протест польських перевізників. Брюссель явно втрачає терпіння", - пише брюссельська кореспондентка польського видання RMF FM з посиланням на джерела.
Вантажівки на КПП "Гребенне-Рава-Руська" (архівне фото)
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/18133