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ЄС офіційно розслідує діяльність X через контент про війну Ізраїлю та ХАМАС

ЄС офіційно розслідує діяльність X через контент про війну Ізраїлю та ХАМАС

Європейський Союз (ЄС) офіційно розпочав розслідування діяльності X , платформи, раніше відомої як Twitter, щоб переконатися, що вона відповідає Закону про цифрові послуги (DSA) після нападу ХАМАС на Ізраїль на початку жовтня та наступного ізраїльського повітряного нападу на Газу. Згідно із запитом, це сталося після того, як «служби Комісії отримали ознаки ймовірного поширення незаконного контенту та дезінформації, зокрема поширення терористичного та насильницького контенту та мови ненависті».

Раніше цього тижня єврокомісар Тьєррі Бретон надіслав листа власнику X Ілону Маску, у якому стверджував, що платформа «використовується для поширення незаконного контенту та дезінформації в ЄС».

ЄС просить X надати інформацію, пов’язану з його розслідуванням, до 18 жовтня. Повідомляється, що слідчі запитують X про протоколи компанії під час кризових ситуацій, повідомляє Financial Times . У своєму листі, надісланому на початку цього тижня, Брентон зазначив, що ЗМІ широко повідомляли про оманливі зображення на X, які включають попередні збройні конфлікти, а також підроблені.

Розслідування в X є першим у рамках нового DSA, повідомляє Financial Times. Згідно із законом , такі технологічні гіганти, як Meta, Google і Amazon, які керують «дуже великими онлайн-платформами» з мільйонами користувачів, можуть бути притягнуті до відповідальності за контент, який є незаконним у ЄС. У серйозних випадках комісія може накладати штрафи в розмірі до шести відсотків світового доходу .

Брентон також надіслав листа генеральному директору Meta Марку Цукербергу в середу, закликаючи його компанію видалити незаконний контент і «бути дуже пильним, щоб забезпечити суворе дотримання правил DSA».

Джерело: internetua.com

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