ЄС ввів додаткові санкції проти російських пропагандистів

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти семи росіян і пʼяти компаній, причетних до поширення брехні про російську агресію в Україні, йдеться (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/28/information-manipulation-in-russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-lists-seven-individuals-and-five-entities/) у повідомленні Ради ЄС.

Йдеться про компанії, відповідальних за кампанію з маніпулювання інформацією під назвою Recent Reliable News, та їх засновників і представників.

Під санкції потрапили:

● компанія Inforos, пов’язана з російською військовою розвідкою. Контролює понад 270 фейкових сайтів;

● організація «Діалог», створена владою москви і тісно пов'язана з адміністрацією президента рф;

● Інститут російської діаспори;

● IT-компанія «Агентство соціального проєктування»;

● IT-компанія «Структура національних технологій».

Джерело: https://t.me/spravdi/31978

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