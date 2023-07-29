ЄС ввів додаткові санкції проти російських пропагандистів
Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти семи росіян і пʼяти компаній, причетних до поширення брехні про російську агресію в Україні, йдеться (https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/28/information-manipulation-in-russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-lists-seven-individuals-and-five-entities/) у повідомленні Ради ЄС.
Йдеться про компанії, відповідальних за кампанію з маніпулювання інформацією під назвою Recent Reliable News, та їх засновників і представників.
Під санкції потрапили:
● компанія Inforos, пов’язана з російською військовою розвідкою. Контролює понад 270 фейкових сайтів;
● організація «Діалог», створена владою москви і тісно пов'язана з адміністрацією президента рф;
● Інститут російської діаспори;
● IT-компанія «Агентство соціального проєктування»;
● IT-компанія «Структура національних технологій».
Джерело: https://t.me/spravdi/31978