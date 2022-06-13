Самоотторжение по-российски

"День России" – болтающийся праздник-новодел, как его принято позиционировать в политическом дискурсе страны, лишённой даже собственного дня независимости. Потому-то и данная дата в календаре долгое время смотрелась, как неродная. Да и атрибутика праздника вроде непонятного триколора-аквафреша – то ли флага Временного правительства, то ли петровского торгового флота – претит и черносотенцам-монархистам и вымирающим homo soveticus. В Кремле же сидят травмированные имперским синдромом проходимцы, для которых история – новый опиум для народа. Потому для путинщины важно, чтобы "День России" был максимально милитаризирован, нес посыл к злокачественному расширению.

Здесь доходит до абсурда, ведь натягивание аквафреша заезжими функционерами "Молодой гвардии" на фоне мариупольских руин – истинная суть данного дня распада и расчеловечивания по путинским шаблонам. Подобно боевикам ИГИЛ путинцы под прикрытием возвращения "исконно русских территорий" превращают цветущие земли в испепеленные руины. Воистину, такого глумления и изнечтожения край угля и стали не знал никогда. Над Донецким кряжем и Азовом на долгие десятилетия повисла печать траура, оставленная ордой сатанистов.

За постановочными квазипатриотическими актами гордости за Россию кроется совершенно иной смысл праздника. Когда-то рассыпающийся телом и умом вождь из крестьян и рабочих говаривал: "Распад СССР – крупнейшая геополитическая катастрофа века". Перед вторжением в Украину вожак шайки военных преступников добавил: "...для меня распад СССР стал трагедией и «распадом исторической России». Государство утратило 40% территории, производственных мощностей и населения, а также того, «что нарабатывалось в течение тысячи лет».

При этом кремлевские пропагандисты склонны в распаде Союза винить кого угодно. В долгом списке – коварный Запад, националистические организации, исламские фундаменталисты и безродные космополиты. Вот только слона скрывают от публики, ибо за распадом СССР стоит сама Россия, котора 12 июня 1991 года, будучи РСФСР, провозгласила себя суверенным государством и фактически была в первых рядах пресловутых националистов. Ключевой виновник в распаде совдепии – сами россияне, которые окончательно попросили ошметки советской власти в октябре 1993, расстреляв Белый дом танками.

Так же, как и в годы смуты или в дни февральской революции, амбициозные имперские кремлевские проекты на крови валили самые что ни на есть обычные русские люди, которых тошнило от непродуктивной схемы "расширяйся или умри", а третьего не дано.

Для самих глубинных россиян исторически идея империи не самая привлекательная. Как и триста-четыреста лет тому назад за все эти походы во имя царей горохов своей кровью и потом платил русский мужик, крепостной. Вот и сейчас, разыгрывая имперскую карту, Путин бездарно положил головы более 32 тысяч человек.

Видимо со здоровьем у вождя совсем-совсем абзац. Когда Путин перестал скрывать захватнический характер "спецоперации" и сравнил себя с императором Петром I стало ясно, что он готовит себя к коронации и музеификации. Возможно в знак "благодарности" новому собирателю земель даже смастерят отдельный мавзолей. Что интересно, Петр не чуждался заимствовать идеи Запада и учится всему передовому. Сейчас данный факт затирают, но саму идею "империи" российским элитам подбросил украинский богослов Феофан Прокопович. Самим россиянам, живущих общиной/ордой, идеи посвященного абсолютизма давались туго, а потому Петр ломал через колено. В это трудно поверить, но Путин в XXI веке вернулся к мышлению трехвековой давности. Если Петр короновался после победы над Швецией, то похоже Путину невтерпёж сделать то же после провальной украинской компании. Ну что ж, людоед-император Бокасса уже не выглядит столь ужасно на фоне Адольфа II...

Источник: https://t.me/sytosokrata/654

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