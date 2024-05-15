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Пропагандистські пошуки «українського нацизму» в Білому домі зазнали поразки

Пропагандистські пошуки «українського нацизму» в Білому домі зазнали поразки

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Надвечір 9 травня росія поширила відео, на якому прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на питання журналіста газети The Independent Ендрю Файнберга «Чому ми не засуджуємо прояви українського нацизму і продовжуємо платити за нього зі своєї кишені?», відповідає наступне:

«79 років тому США та наші українські союзники разом боролися проти тоталітарних режимів гітлера та сталіна. Хоча Берлін зараз наш союзник, загроза зі Сходу зберігається. Тому ми продовжимо підтримувати Україну всіма доступними нам засобами».

А вже 10 травня з’явилося спростування цього фейку. На брифінгу від 7 травня (з якого і взято відеоряд) жодного разу не згадувалися сталін, гітлер та Друга світова війна.

Відео склеєно з різних фрагментів трансляції і швидше за все, відредаговано з використанням нейромереж.

Джерело: https://t.me/spravdi/38622

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